Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με ανήλικο τραυματία στον Περιφερειακό

Πώς συγκρούστηκαν τα οχήματα στην Περιφερειακή Οδό. Γιατί ένα από αυτά εγκατέλειψε το ατύχημα.

Τροχαίο ατύχημα με ανήλικο τραυματία και εγκατάλειψη, σημειώθηκε την Παρασκευή αργά το μεσημέρι, στη Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 15.00 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τρία οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους στο ρεύμα προς ανατολικά, στο ύψος των Κωνσταντινουπολίτικων. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα οχήματα εγκατέλειψε το ατύχημα, ενώ από το συμβάν τραυματίστηκε 13χρονο αγοράκι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διακόμισε τον ανήλικο στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς».

