Πρωτοχρονιά: Φύλακας πέθανε στην πρώτη βάρδια του 2024

Τραγωδία τις πρώτες ώρες του νέου έτους, με έναν άνδρα να χάνει την ζωή του εν ώρα εργασίας.

Σε τραγωδία εξελίχθηκε η πρώτη βάρδια του έτους για έναν φύλακα στο αεροδρόμιο Χανίων.

Ο 50χρονος άνδρας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή στο πάρκινγκ του αερολιμένα και κατέρρευσε. Εντοπίστηκε περίπου στις 06.00 το πρωί.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον άνδρα, όμως ήταν ήδη αργά.

