Κυκλάδες

Σύρος: Λιμενικός έσωσε νεαρό με σκέιτ που πήδηξε στον καταπέλτη του πλοίου

Η ανάρτηση του καπετάνιου του πλοίου όπου ένας νεαρός λίγο έλειψε να χάσει τη ζωή του.

-

Παραλίγο τραγωδία στο λιμάνι της Ερμούπολης, αλλά τα αντανακλαστικά του Λιμενικού απέτρεψε τα χειρότερα.

Σύμφωνα με τον καπετάνιο κ. Ισίδωρο Μαμίδη οποίος έκανε γνωστό το περιστατικό στο προσωπικό του προφίλ στο Facebook, χτες το βράδυ λίγο μετά τις 8 κι ενώ το επιβατηγό πλοίο Blue star Myconos, είχε πάρει άδεια απόπλου και σήκωνε τον καταπέλτη, εμφανίστηκε νεαρός με skateboard και προσπάθησε να επιβιβαστεί στο πλοίο.

Η ανάρτηση του καπετάνιου

Την ώρα λοιπόν που το πλοίο είχε πάρει άδεια απόπλου και πριν ακόμα λύσει κάβους ,σήκωνε τον καταπέλτη μέχρι να κλείσει και μετά να αποπλεύσει ,προέκυψε νεαρός με σάκο στην πλάτη επιβαίνοντας σε skateboard .

Προερχόμενος από την δυτική πλευρά του λιμανιού με μεγάλη ταχύτητα κατευθυνόταν κατ ευθείαν πάνω στον ήδη κατά το ήμισυ υψωμένο καταπέλτη ,ο οποίος έκλεινε πάνω από τον προβλήτα.

Η σκηνή κράτησε 1/2 δευτερόλεπτα.

Πήγαινε κατευθείαν η να τσακίσει πάνω στα “νύχια” ή να περάσει από κάτω (ο καταπέλτης βρισκόταν σε κίνηση ανόδου) και να πέσει στη θάλασσα. Όσοι γίναμε μάρτυρες της σκηνής για κλάσματα δευτερολέπτων παγώσαμε.

Ο Λιμενικός Υπηρεσίας (ένας από τους τρεις της βάρδιας ) κ. Πρίντεζης που βρισκόταν 1 με 2 μέτρα από τον καταπέλτη αντέδρασε αστραπιαία και ψύχραιμα άπλωσε το χέρι, ανέστρεψε την πορεία του προς τα στέγαστρα και τον σταμάτησε σώζοντας του πιθανότατα τη ζωή.

Προσδεδεμένο ακόμη το πλοίο κατέβασε τον καταπέλτη κι επιβίβασε τον νεαρό ο οποίος δήλωσε πως πήγαινε για Μύκονο. Χαμογελαστός επιβιβάστηκε χωρίς σίγουρα να κατάλαβε ότι έφτασε στην εξώπορτα του Αγίου Πέτρου και χρωστάει την ζωή του στον κ. Πρίντεζη.

Εγώ δεν θα σχολιάσω το συμβάν. Το αφήνω σε όσους έχουν όρεξη να το κάνουν.

Το μόνο που θα πω ,είναι ότι έπεσε σε καλούς λιμενικούς που του έσωσαν την ζωή και δεν τον συνέλαβαν. Στους συναδέλφους ναυτικούς,(που στην συγκεκριμένη περίπτωση ήταν άψογη ομάδα απόπλου ) το μόνο που μπορώ να πω ,είναι να παρακαλάνε να μην τους τυχαίνουν τέτοια συναπαντήματα.

Πηγή: cyclades24.gr

