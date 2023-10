Κοινωνία

“Blue Horizon” - Δολοφονία Αντώνη Καρυώτη: Ολοκληρώθηκε η κύρια ανάκριση για την υπόθεση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς και γιατί ολοκληρώθηκε σε χρόνο-ρεκόρ η κύρια ανάκριση σε αυτή την ιδιαίτερη υπόθεση ανθρωποκτονίας.

-

Ολοκληρώθηκε και μάλιστα ιδιαίτερα γρήγορα σε σχέση με τους συνήθεις δικαστικούς ρυθμούς της χώρας, η κύρια δικαστική ανάκριση για την υπόθεση δολοφονίας του Αντώνη Καρυώτη τον οποίο πέταξε στη θάλασσα μέλος του πληρώματος του πλοίου Blue Horizon στον Πειραιά με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Να υπενθυμίσουμε ότι εισαγγελέας και ανακρίτρια μετά από μακράς διάρκειας διασκέψεις είχαν αποφασίσει την προσωρινή κράτηση του πλοίαρχου και του ύπαρχου, ενώ υπήρχε διαφωνία ως προς τον υποπλοίαρχο και τον λοστρόμο, που τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό μέχρις ότου αποφανθεί για την ποινική τους μεταχείριση το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο. Τελικά, το συμβούλιο αποφάσισε να αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Στις 6 Οκτωβρίου, ένα μόλις μήνα από το θάνατο του άτυχου νεαρού άνδρα, οι συνήγοροι υπεράσπισης των τεσσάρων κατηγορουμένων υπέγραψαν το πέρας της κύριας ανάκρισης. Επόμενο βήμα η εισαγγελική πρόταση και το παραπεμπτικό βούλευμα, για να πάρει η υπόθεση το δρόμο για τη δικαστική αίθουσα.

Μιλώντας στην τοπική ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης cretalive.gr ο συνήγορος υπεράσπισης του πλοίαρχου Γιώργος Κοκοσάλης σχολιασε: «Η ταχύτητα αυτή ήταν ισχυρή επιθυμία όλων των παραγόντων της δίκης, προκειμένου να επισπευστεί ο χρόνος έναρξης της ακροαματικής διαδικασίας, να υπάρξει ποινική εκκαθάριση σε νομικό επίπεδο και να αποδοθεί στον καθέναν, αυτό που πραγματικά του αναλογεί. Ως συνήγορος υπεράσπισης του καπετάνιου επαναλαμβάνω ότι εδραία πεποίθηση μου είναι, ότι η κατηγορία που του αποδίδεται θα μετατραπεί σε πλημμέλημα».

Ειδήσεις σήμερα:

Καταγγελία: Αμίαντος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης (εικόνες)

Ραφήνα: Αρπαγή ανήλικης από άγνωστο

Μπάιντεν: Χαμάς και Πούτιν θέλουν να “αφανίσουν” δημοκρατίες