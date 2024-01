Εύβοια

Τροχαίο - Χαλκίδα: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανή (εικόνες)

Σε γνωστή διασταύρωση καρμανιόλα της περιοχής έγινε το τροχαίο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο κέντρο της Χαλκίδας νωρίς το μεσημέρι του Σαββάτου, ανήμερα των Φώτων στη διασταύρωση (συμβολή) των κεντρικών οδών 28ης Οκτωβρίου και Ελευθερίου Βενιζέλου στο γνωστό σημείο που γίνονται καθημερινά προσπεράσεις διερχόμενων οχημάτων για να περάσουν από το ένα ρεύμα στο άλλο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, διερχόμενο αυτοκίνητο συγκρούστηκε, με μηχανή με αποτέλεσμα να προκληθούν υλικές ζημιές, ενώ ο οδηγός της μηχανής μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά εως τώρα τα στοιχεία του όπως και οι λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Μάλιστα όπως θα δείτε στα πλάνα που κατέγραψε η κάμερα του EviaZoom.gr το κράνος του είχε εκσφενδονιστεί στο οδόστρωμα με ότι αυτό συνεπάγεται.

Στο σημείο έσπευσαν αργότερα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκίδας που διενεργούν προανάκριση για τα αίτια της σύγκρουσης.

Πηγή: Eviazoom.gr

