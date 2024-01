Έβρος

Κακοκαιρία - Έβρος: Ανεμοστρόβιλος “πήρε και σήκωσε” χωριό της περιοχής (εικόνες)

Τι ζημιές προκάλεσε στο πέρασμά του ο πανίσχυρος άνεμος και πόσο γρήγορα θα γίνουν καταγραφή και αποζημίωση.

Αντιμέτωποι με ένα πρωτοφανές φαινόμενο ήρθαν τα ξημερώματα της Κυριακής οι κάτοικοι στο Αμόριο Έβρου κοντά στο Σουφλί, αφού ανεμοστρόβιλος «χτύπησε» το χωριό, προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις, στην πλατεία και άλλους κοινόχρηστους χώρους.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες της τοπικής ενημερωτική ιστοσελίδας evros-news.gr , ο ανεμοστρόβιλος που είχε μεγάλη ένταση, ξεκίνησε από την είσοδο του χωριού και κινήθηκε παράλληλα στην εθνική οδό, τον κάθετο άξονα Αρδανίου-Ορμενίου, όπου έπληξε τα πάντα σε μια απόσταση αρκετών μέτρων. Ξήλωσε τις στέγες σπιτιών που είναι οι περισσότερες κεραμοσκεπές, ξερίζωσε ή έσπασε δέντρα, παρέσυρε κάδoυς, έσπασε πινακίδες και τζάμια, ενώ σκόρπισε παντού κλαδιά, κεραμίδια και άλλα αντικείμενα.

Άμεσα, συνεργεία του Δήμου Σουφλίου με μηχανήματα ξεκίνησαν τον καθαρισμό της περιοχής από τα υλικά και τα σπασμένα δέντρα και κλήθηκαν οι μηχανικοί για μια πρώτη καταγραφή των ζημιών. Με βάση την καταγραφή αυτή, θα υποβληθεί αίτημα για αποκατάσταση και αποζημιώσεις.

Οι ζημιές είναι πολλές στις στέγες αρκετών σπιτιών και επειδή επίκειται βαρύς χειμώνας και δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι κάτοικοι είναι έντονα προβληματισμένοι. Μάλιστα αν και μεγάλοι σε ηλικία οι περισσότεροι, αναφέρουν πως κάτι παρόμοιο δεν είχαν ξαναζήσει. Η ένταση του ανεμοστρόβιλου ήταν τεράστια και ταρακουνούσε τα πάντα στο διάβα του.

Πηγή: Evros-news.gr

