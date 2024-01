Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Το έδαφος υποχώρησε σε προαύλιο σχολείων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ιδιαίτερα ανήσυχοι οι σύλλογοι γονέων των δύο συστεγαζόμενων σχολείων, για την ασφάλεια των παιδιών στο διάλλειμμα.

-

Υποχώρηση εδάφους σημειώθηκε στην αυλή των συστεγαζόμενων 2ου και 4ου Δημοτικού σχολείου Πεύκων, στον δήμο Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, με αποτέλεσμα ένας μαθητής να κινδυνεύσει.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Πεύκων, την Πέμπτη ένας μαθητής παραλίγο να τραυματιστεί εξαιτίας της κλίσης που έχουν πάρει οι βρύσες του σχολείου.

«Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο σε σχολείο που υποτίθεται ότι είναι καινούργιο σχετικά, και ειδικά όταν θα μπορούσε να αποφευχθεί με την έγκαιρη ενασχόληση του Δήμου κατόπιν της ενημερώσεως μας ένα μήνα πριν, και είναι πραγματικά θέμα τύχης που δεν υπήρξε τραυματισμός σε μία αυλή όπου συναυλίζονται δύο Δημοτικά Σχολεία, και μάλιστα με την καθίζηση να συμβαίνει εν ώρα σχολείου!», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης thestival.gr, γονείς και κηδεμόνες ζητούν να αποκατασταθεί το δάπεδο αλλά και να επισκευαστεί σοβαρή βλάβη που υπέστη το αλεξικέραυνο στα συγκεκριμένα σχολεία.

Ειδήσεις σήμερα:

Μέγαρα - 4χρονος: Ο πατριός “έλουσε” με καυτό νερό το παιδί, που δίνει μάχη για την ζωή του

ΚΥΣΕΑ: Νέος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ ο Δημήτρης Χούπης

Τροχαίο - Ηλιούπολη: Αυτοκίνητο “κρεμάστηκε” στις προστατευτικές μπάρες (εικόνες)