Αράχωβα - Όλιβερ: Ξεκίνησαν συλλήψεις κατόπιν των μηνύσεων του επιχειρηματία

Ποιο ήταν το πρώτο πρόσωπο που συνελήφθη, πού κατοικεί και ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

Εξακολουθεί να απασχολεί την κοινή γνώμη η υπόθεση κακοποίησης του σκύλου Όλιβερ, στην Αράχωβα, πριν ακόμα διαγνωστεί αμετάκλητα το εάν πέθανε από ανθρώπινη παρέμβαση ή επίθεση ενός ή περισσότερων, άλλων ζώων.

Η νέα εξέλιξη αφορά στις νομικές ενέργειες που έχει κάνει ιδιοκτήτης ταβέρνας του χωριού, τον οποίο είχαν καταδείξει ορισμένοι μέσω του διαδικτύου ως κακοποιητή του σκύλου, νομικές ενέργειες κατόπιν των οποίων, έγινε την Παρασκευή η πρώτη σύλληψη ατόμου για τα αδικήματα της εξύβρισης, της δυσφήμησης και της συκοφαντικής δυσφήμησης. Πρόκειται για γυναίκα η οποία διαμένει εκτός του νομού Βοιωτίας.

Ήδη έχουν σχηματιστεί τρεις ποινικές δικογραφίες σε βάρος ταυτοποιημένων προσώπων μετά από μήνυση που υπέβαλλε εναντίον τους ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.

