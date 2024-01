Θεσσαλονίκη

Γυναικοκτονία – Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο σύντροφος της εγκύου και ο φίλος του

Τι κατέθεσαν οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για τη γυναικοκτονία της 41χρονης εγκύου.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε με την σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα ο 39χρονος σύντροφός της 41χρονης που εντοπίστηκε άγρια δολοφονημένη μέσα σε μπαούλο στη Θεσσαλονίκη. Στη φυλακή οδηγήθηκε και ο 34χρονος φίλος του.

Αμίλητος, παρά τις επίμονες ερωτήσεις των δημοσιογράφων, με χειροπέδες στα χέρια και συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης πέρασε το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Θεσσαλονίκης, ο 39χρονος.

Παρά τα βίντεο που τον ενοχοποιούν και έχουν δει το φως της δημοσιότητας, όπως αυτα με τη μεταφορά του μπαούλου και του στρώματος, την κατάθεση του φίλου του και όλα τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Τμήμα Εγκλημάτων Κατα Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ο 39χρονος επανέλαβε τον ισχυρισμό πως δεν γνώριζε για την δολοφονία της συντρόφου του.

«Η Γεωργία ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχα στον κόσμο. Δεν πρόκειται να ομολογήσω κάτι που δεν έχω κάνει. Εκείνο το βράδυ ήπια τρία υπνωτικά χάπια και δεν κατάλαβα τίποτα, ξύπνησα την άλλη μέρα το πρωί. Δεν είμαι αυτός που απεικονίζεται στα βίντεο», φέρεται να κατέθεσε ο 39χρονος.

Αποκαλυπτική για το ποιόν του 39χρονου είναι όμως και η δήλωση της πρώην συζύγου του στην εφημερίδα Real News .

«Είναι ένα πρόσωπο που δεν υπολογίζει τίποτα. Κατάλαβα αμέσως ότι αυτός της στέρησε τη ζωή...Τον έχω ζήσει, επτά χρόνια ήμασταν μαζί, αποκτήσαμε δύο παιδιά. Με έφερνε συνέχεια και τον έχω καταγγείλει. Όμως δεν ήταν μόνο αυτό. Έκλεψε χρήματα από το σπίτι μας. Μέχρι και τον χρυσό σταυρό του παιδιού μας είχε αρπάξει».

Ο 34χρονος φίλος και συνεργός του, παρέμεινε για περίπου 2,5 ώρες στο γραφείο του ανακριτή και για μία ακόμη φορά αρνήθηκε κάθε άμεση εμπλοκή στη δολοφονία.

«Ήμουν εκεί για να την ακινητοποιήσουμε επειδή δέχτηκα την πρόταση του να κάνουμε μια ψεύτικη ληστεία χωρίς να πάθει τίποτα η κοπέλα. Όταν πήρε το μαχαίρι στα χέρια του μου ζήτησε να φύγω. Βγήκα από την οικοδομή, περίμενα στο αυτοκίνητο και τότε ήρθε να μου πει ότι τη σκότωσε», είπε ο 34χρονος.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διακοπή κύησης και ληστεία.Μετά την απολογία τους οι δύο άνδρες οδηγήθηκαν προσωρινά στη φυλακή.

