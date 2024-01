Κοινωνία

Δολοφονία εγκύου - Αδερφή 39χρονου: Ότι δεν πρόλαβε να κάνει σε μένα, το έκανε σε εκείνη (βίντεο)

Στην εκπομπή μίλησε και φίλη του 39χρονου. Τι είπε για την συμπεριφορά του και τον τρόπο του απέναντι στην ίδια και την αδερφη του

Συγκλονίζουν τα λόγια της αδερφής του 39χρονου φερόμενου ενός εκ των δραστών της άγρια δολοφονίας της 41χρονης Γεωργίας.

Όπως είπε η ίδια "αυτό που δεν κατάφερε να κάνει σε μένα, το έκανε σε εκείνη" ενώ συνεχίζοντας ανέφερε πως "λυπάμαι πολύ που δεν μπόρεσα να την προφυλάξω".









Στην εκπομπή μίλησε και φίλη του 39χρονου η οποία όπως δήλωσε "η αδερφή του μου είχε πει να μείνω μακριά του και όταν εκείνος έμαθε για την προειδοποίηση της αδερφής του την χτύπησε πολύ"

Πώς εντοπίστηκε το πτώμα

Το άψυχο σώμα της 41χρονης Γεωργίας βρέθηκε σε δασώδη έκταση ανάμεσα στη Νέα Τρίγλια και τη Γαλάτιστα. Σύμφωνα με όσα φέρεται να ομολόγησε ο φίλος, ο σύντροφος της 41χρονης τη δολοφόνησε και έπειτα του ζήτησε τη βοήθειά του, για να εξαφανίσουν το πτώμα της, μεταφέροντάς το με το αυτοκίνητό του στο σημείο απόρριψης.

