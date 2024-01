Αιτωλοακαρνανία

Εξαφάνιση - Μεσολόγγι: Τα πρόσωπα “κλειδιά” και οι καταθέσεις του κρεοπώλη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για 14η ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του Μπάμπη. Ολονύχτια ήταν η κατάθεση του κρεοπώλη, ο οποίος αναμένεται να επιστρέψει στις Αρχές.

-

Δίχως τέλος παραμένει το θρίλερ της εξαφάνισης του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, καθώς 14 ημέρες μετά κανένα ίχνος του δεν έχει εντοπιστεί.

Την ώρα που η οικογένεια του 31χρονου στο Μεσολόγγι είναι πλέον σίγουρη ότι ο άνθρωπός της έχει πέσει θύμα εγκληματικής ενέργειας, ο 50χρονος κρεοπώλης κλήθηκε χθες Τετάρτη (17.01.2024) να δώσει συμπληρωματική κατάθεση και διευκρινίσεις σε ερωτήσεις της ΕΛ.ΑΣ.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του 31χρονου κατέθεσε μήνυση για ψευδή κατάθεση εναντίον του κρεοπώλη.

Στο μεταξύ, τα πρόσωπα «κλειδιά» μαζί με τον αγνοούμενο Μπάμπη στο Μεσολόγγι είναι πέντε. Ο 50χρονος κρεοπώλης που βρίσκεται διαρκώς στο κάδρο της μεγάλης έρευνας, ο 36χρονος φίλος του που παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο στην αστυνομία και η σύζυγός του, μαζί με έναν 35χρονο άντρα, που φιλοξένησε τον κρεοπώλη στην ορεινή Ναυπακτία, λίγες ώρες από τη νύχτα που χάθηκαν τα ίχνη του 31χρονου.

Να σημειωθεί ότι και οι πέντε έχουν δεχθεί ερωτήσεις για την εξαφάνιση του 31χρονου, με τους αστυνομικούς να αξιολογούν τις απαντήσεις, σε αντιδιαστολή με τα στοιχεία που κατάφεραν να πάρουν στα χέρια τους. Μια σειρά από βασικά ερωτήματα όμως παραμένουν αναπάντητα και η αγωνία για τον αγνοούμενο βρίσκεται σταθερά στο «κόκκινο».

Ο κρεοπώλης είναι ο τελευταίος άνθρωπος που είδε τον Μπάμπη ζωντανό. Ο ίδιος πάντως επικαλείται ένα κενό μνήμης 50 λεπτών και έχει διαπιστωθεί πως διέγραψε μια σειρά από μηνύματα και συνομιλίες, τη μέρα της εξαφάνισης. Αν και είχε πει πως τον κάλεσε ο 31χρονος για να τον μεταφέρει στο σημείο που είχε ραντεβού για κυνήγι, διαπιστώθηκε πως συνέβη το αντίστροφο. Τηλεφώνησε εκείνος στον Μπάμπη και του ζήτησε να συναντηθούν. Κάτι που έγινε λίγες ώρες αργότερα.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο ιδιωτικός ερευνητής Γιώργος Τσούκαλης, είπε πως, σήμερα αναμένεται ένταλμα. Δείτε τις δηλώσεις του:

Ειδήσεις σήμερα:

Greek Mafia: Τρίτη σύλληψη μαζί με τους κατηγορούμενους για δύο δολοφονίες

Ακρίβεια: Τροπολογία για την κερδοσκοπία και το βρεφικό γάλα

Εορτολόγιο - 18 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Πηγή: flamis.gr