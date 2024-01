Λάρισα

Τέμπη - Σιδηροδρομικοί: Έφτιαξαν μακέτα στη μνήμη των θυμάτων (εικόνες)

Σκοπός τους είναι να γίνει γνωστό στο κοινό τι ακριβώς θα πρέπει να λειτουργεί σωστά για να μην κινδυνεύει κανείς επιβάτης.

Μία μακέτα σιδηροδρομικού δικτύου έχουν φτιάξει τα μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου Σιδηροδρομικών Λάρισας, αφιερωμένη στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ Θεσσαλίας, η μακέτα μοντελισμού, εκπαιδευτικού χαρακτήρα, περιήλθε στην κατοχή του Κέντρου πριν από λίγες ημέρες από την οικογένεια του μοντελιστή Σπύρου Βασιλακόπουλου.

Προς τιμήν των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών το Κέντρο θα παρουσιάσει στο κοινό τη μακέτα σε μια εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 21 Ιανουαρίου, σχεδόν ένα χρόνο μετά το τραγικό δυστύχημα.

