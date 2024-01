Πολιτική

Αυγενάκης: Η ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας απαιτεί χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, για το σχέδιο «επαναφοράς» της περιοχής που επλήγη από την κακοκαιρία. Τι ισχύει για την καταβολή αποζημιώσεων.

-

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε την Κυριακή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος επί ημέρες περιοδεύει στην Θεσσαλία και συνομιλεί με παραγωγούς, κτηνοτρόφους και εκπροσώπους φορέων για το σχέδιο ανασυγκρότησης της περιοχής που «λαβώθηκε» από την κακοκαιρία.

«Η Θεσσαλία προσπαθεί να βρει τον βηματισμό της. Έχουν αναληφθεί πολλές πρωτοβουλίες εκ μέρους της κυβέρνησης», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης, συμπληρώνοντας ότι το θέμα της Θεσσαλίας δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά και ευρωπαϊκό, γι’ αυτό ζητήθηκε και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και προσθέτοντας ότι «χρειάζεται επιμονή και υπομονή για να λύσουμε τα θέματα, ειδικά στον πρωτογενή τομέα. Αρκετές εκτάσεις γης έχουν επανέλθει στην κανονική κατάσταση, μετά από κάποιες κινήσεις, αλλά αλλού υπάρχουν προβλήματα με τα εγγειοβελτιωτικά».

«Αυτή η προσπάθεια θα τραβήξει σε βάθος τετραετίας. Ειδικά το θέμα της λίμνης Κάρλα και της «νέας Κάρλας» που δημιουργήθηκε, μιλάμε για 180.000 στρέμματα που είναι κάτω από το νερό, χρειάζεται δύο χρόνια για να διευθετηθεί», είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου περιμένουμε το master plan της ολλανδικής εταιρείας με την οποία συνεργάζεται η ελληνική Κυβέρνηση, για να δούμε τι θα κάνουμε», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης, διευκρινίζοντας ότι η Κυβέρνηση έσπευσε να δώσει αποζημιώσεις και προκαταβολές αποζημίωσης σε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείες που επλήγησαν από τα δύο ισχυρά κύματα κακοκαιρίας, αναφέροντας ότι το σύνολο των αποζημιώσεων θα φθάσει τα 260 εκατομμύρια ευρώ μέχρι τον Ιούνιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέος Κόσμος: Μαφιόζικη εκτέλεση με δεκάδες σφαίρες (εικόνες)

Ιταλία: Δεκάδες τραυματίες από υποχώρηση πατώματος σε γαμήλια δεξίωση (εικόνες)

Α21 - Επίδομα Παιδιού: Λήγει η διορία για τις αιτήσεις