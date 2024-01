Κυκλάδες

Φωτιά στη Νάξο (βίντεο)

Σε ποιο σημείο του νησιού ξέσπασε η πυρκαγιά και από ποια αιτία. Τι ενέργειες κάνει η Πυροσβεστική.

Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 14.30 το μεσημέρι της Τετάρτης, μέσα στο ΧΥΤΑ της Νάξου. Η φωτιά περιορίζεται εντός των ορίων του ΧΥΤΑ, οποίος βρίσκεται στην περιοχή Ξίδι ανάμεσα στη Χώρα και στις Εγκαρές. Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού naxostimes.gr , στον τόπο της πυρκαγιάς επιχειρούν τρία οχήματα με έξι πυροσβέστες με επικεφαλής τον Διοικητή του Κλιμακίου Νάξου του Πυροσβεστικού Σώματος, Σταύρο Στριλιγκά. Παρούσα για παν ενδεχόμενο, είναι και η Αστυνομία.

Μέσα στη φωτιά δεν γίνονται ρίψεις νερού, διότι το νερό σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, αφενός δεν θα καταφέρει να φτάσει στο σημείο εκκίνησης το οποίο βρίσκεται βαθιά μέσα στα θαμμένα απορρίμματα, και αφετέρου θα αυξήσει τις αναθυμιάσεις. Η συνθήκη αυτή δεν αποκλείεται να αλλάξει στη συνέχεια, γι’ αυτό και παραμένουν στο σημείο τα πυροσβεστικά οχήματα και οι υδροφόρες του Δήμου Νάξου.

Για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επέκτασης εκτός ΧΥΤΑ ενόψει ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων, στο σημείο έχουν γίνει ρίψεις χώματος το οποίο μεταφέρουν πέντε φορτηγά. Οι ρίψεις γίνονται από την πλευρά όπου φυσάει ο άνεμος ώστε να εμποδίσουν την επέκταση. Προβληματισμός επίσης επικρατεί σχετικά με την καθαρότητα του ατμοσφαιρικού αέρα μετά τις αναθυμιάσεις, αλλά και για το ενδεχόμενο να χρειαστεί σοβαρές συντηρήσεις ο ΧΥΤΑ μετά την κατάσβεση.

Εικάζεται ότι η φωτιά προκλήθηκε από αυταναφλέξεις απορριμμάτων.

