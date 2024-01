Οικονομία

Laguna Coast - Νταβός: Ντοκιμαντέρ για “το ελληνικό παράδειγμα” από την Νάξο (βίντεο)

Δείτε όλο το ντοκιμαντέρ του Laguna Coast Foundation, με τίτλο “A different world”, που προβάλλεται σήμερα στο World Economic Forum του Νταβός.

Σήμερα, στο Νταβός της Ελβετίας, παρουσιάζεται το ντοκιμαντέρ του Laguna Coast Foundation με τίτλο “A different world”, στο πλαίσιο διεξαγωγής του Greek House του World Economic Forum 2024.

Το Laguna Coast Foundation, με έδρα τη Νάξο, έχει δημιουργήσει τον οδικό χάρτη για το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης στη νησιωτική Ελλάδα. Από τη στιγμή της παρουσίασής του, μόλις έναν χρόνο πριν, το έργο αυτό έγινε θέμα συζήτησης σε εγχώρια και διεθνή μέσα ιδιαιτέρως μετά τη συνάντηση των στελεχών του με τον Πάπα Φραγκίσκο στο Βατικανό τον περασμένο Νοέμβριο. Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την ανάγκη προστασίας και σεβασμού του περιβάλλοντος όσο και την τάση για μια αληθινή εμπειρία των επισκεπτών, προβάλλει την ανάγκη για μια νέα προσέγγιση τουρισμού τονίζοντας τη βιωσιμότητα, την αυθεντικότητα και την ολιστική προσέγγιση, έχοντας ως επίκεντρο την προστασία και την αναγέννηση τόσο του περιβάλλοντος όσο και του ανθρώπου.

Με τη σημερινή συμμετοχή του στο Νταβός, παρουσία πολιτικών ηγετών, διεθνών επενδυτών και ισχυρών Opinion Makers, το project του Laguna Coast, αποκτά διεθνή καταξίωση, φήμη και αναγνωσιμότητα, προβάλλοντας το masterplan πιλότο που θα δημιουργήσει τον Τουρισμό νέας γενιάς και θα συνδράμει ουσιαστικά στην εξέλιξη της οικονομίας, της κοινωνίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Στο ντοκιμαντέρ του Laguna Coast Foundation συμμετέχουν οι κάτωθι:

Ευελπίδου Νίκη- Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωγραφίας και Κλιματολογίας του ΕΚΠΑ



Κατώπη Λυκιαρδοπούλου Κατερίνα - Επιχειρηματίας (Fly Cycladic



Μπαγινέτας Κωνσταντίνος-Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων



Γεωργιάδης Άδωνις- Υπουργός Υγείας



Κυρανάκης Κωνσταντίνος – Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης



Πιτταράς Αντώνης- CEO of Laguna Coast Foundation/ Επιχειρηματίας

