Εύβοια

Χαλκίδα: Εξωσχολικοί βανδάλισαν και έκλεψαν σχολείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι άγνωστοι μπήκαν στο σχολείο τα μεσάνυχτα και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές, βάζοντας φωτιές και κλέβοντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

-

Απίστευτες είναι οι εικόνες στο δεύτερο γυμνάσιο – λύκειο Χαλκίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr άγνωστοι μπήκαν τα μεσάνυκτα στο σχολείο και προκάλεσαν μεγάλες καταστροφές.

Οι εξωσχολικοί, μπήκαν στις αίθουσες, και ρήμαξαν τα πάντα, έβαλαν φωτιές, κατέστρεψαν θρανία και ότι υπήρχε από ηλεκτρονικό υλικό, ενώ φαίνεται πως έχουν κλέψει πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Το σχολείο τελεί υπό κατάληψη εδώ και τρεις ημέρες. Εντός του σχολείου βρίσκονται συνεργεία παρουσία της δημάρχου Έλενας Βάκα και γίνεται καταγραφή των ζημιών.

Δείτε εικόνες:

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο στον ΑΝΤ1: Θα πετύχουμε την “μοιρασιά”, χωρίς να τα στερηθούμε (βίντεο)

Χανιά: Γιαγιά 118 ετών υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση!

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Η πρόθεση ψήφου στις Ευρωεκλογές, η ακρίβεια και τα μη κρατικά ΑΕΙ