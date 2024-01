Ηλεία

Ηλεία: Ο Echo στις έρευνες για τον αγνοούμενο στο Πλουτοχώρι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζεται η αναζήτηση του άνδρα που παρασύρθηκε από χείμαρρο. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο εκπαιδευτής του σκύλου, που βρήκε την σορό του Μπάμπη στο Μεσολόγγι.

-

Για 13η ημέρα συνεχίζονται οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή της τοπικής κοινότητας, Πλουτοχώρι, του Δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων, της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου που παρασύρθηκε το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου από ορμητικά νερά χειμάρρου.

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται και σήμερα, μετέχουν συνολικά 26 πυροσβέστες από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες της Ηλείας, από την ΕΜΟΔΕ και από την ΕΜΑΚ, μαζί με δύο σωστικές λέμβους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και έξι οχήματα, ενώ χρησιμοποιούνται και μηχανήματα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται στον χείμαρρο της Κόβιτσας, σε όλα τα σημεία δίπλα από τον χείμαρρο, στον γειτονικό ποταμό Αλφειό και στις παρόχθιες περιοχές του.

Επίσης, στις έρευνες μετέχουν και δύο εκπαιδευμένα σκυλιά, ένα εκ των οποίων είναι ο Εcho, που στις 22 Ιανουαρίου σε βαλτώδη περιοχή ανατολικά της λιμνοθάλασσας του Μεσολογγίου, είχε εντοπίσει το σώμα του Μπάμπη Κούτσικου.

Ο Ευάγγελος Αλεξανδρής, εκπαιδευτής του σκύλου Echo μίλησε το Σάββατο στην εκπομπή "Στούντιο με Θέα" του ΑΝΤ1:

Ειδήσεις σήμερα:

Αγωνία για πρόωρο νεογνό: Επείγουσα αεροδιακομιδή από νησί σε νησί (εικόνες)

F-35: Το “εξοπλιστικό πακέτο” της δωρεάν βοήθειας από τις ΗΠΑ

Καιρός: Επιδείνωση από την Κυριακή με παγωνιά και χιόνια