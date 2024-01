Κοινωνία

Echo: Ο σκύλος που βρήκε το Μπάμπη βραβεύεται από τη Φιλοζωική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο τετράποδος ανίκητος ανιχνευτής έχει καταπλήξει μικρούς και μεγάλους με τις ικανότητές του.

-

Ένας ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος, ο Echo, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των ερευνών ο οποίος βρήκε το άψυχο σώμα του 31χρονου αγνοούμενου Μπάμπη Κούτσικου στο Μεσολόγγι. Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία ανακοίνωσε ότι θα βραβεύσει τον μικρό τετράποδο ήρωα.

Ο Echo ανήκει στην Anubis Coldcase K9 Team, είναι βελγικός ποιμενικός και έχει εξαιρετικά ποσοστά απόδοσης. Η Anubis Coldcase K9 Team ιδρύθηκε το 2022 και αναλαμβάνει απαιτητικές αποστολές αναζήτησης και εντοπισμού σε ποικίλες περιβαλλοντικές συνθήκες, και έχει στο δυναμικό της και άλλους 9 σκύλους.

Η Ελληνική Φιλοζωική Εταιρία, αναφέρει σε ανάρτησή της:

«Τιμή και δόξα στον μοναδικό στην Ελλάδα σκύλο ανιχνευτή DNA και τον ορκωτό εκπαιδευτή του από τη Θεσσαλονίκη, της Ομάδας Anubis K9P, για τον εντοπισμό της σορού του δολοφονημένου 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, μέσα σε άκρως δύσκολες συνθήκες βαλτώδους περιοχής.

Ένας σκύλος ξεπέρασε σε δυνατότητες 20ημερων ερευνών, όλες τις σχετικές ανιχνευτικές ανθρώπινες έρευνες, τεχνολογίες, ομάδες κλπ.

Η Ελληνική Φιλοζωική θα τιμήσει σε πρώτη ευκαιρία απονομής βραβείων, δεόντως, τον σκύλο ανιχνευτή, τον επικεφαλής εκπαιδευτή του και εκπαιδευτή της Εθελοντικής Ομάδας του.

Συγχαρητήρια και στους δύο μοναδικούς.

Συλλυπητήρια στην οικογένεια του άτυχου Μπάμπη».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσσηνία - Τροχαίο: Σκοτώθηκαν 15χρονη και 23χρονος, τραυματίας ο οδηγός

Έγκλημα στην Χαλκίδα - Τάρτης: Η κακοποίηση από τον σύζυγο “όπλισε” το χέρι της 39χρονης (βίντεο)

ΟΑΚΑ - Παναθηναϊκός: φίλαθλος πέθανε την ώρα του ντέρμπι