Ρέθυμνο: Διευθύντρια σχολείου έκανε μήνυση σε μαθητές

Για ποιον λόγο η διευθύντρια έκανε μήνυση στους μαθητές.

Μία διεθύντρια σχολείου στο Ρέθυμνο, κατέθεσε μήνυση κατά μαθητών, οι οποίοι έκαναν κατάληψη στο σχολείο.

Το περιστατικό και η ενέργεια της Διευθύντριας έγινε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου όταν, παρά τις διαβεβαιώσεις των μαθητών του γυμνασίου στο Ρέθυμνο, η διευθύντρια και το υπόλοιπο εκπαιδευτικό προσωπικό είδαν τα παιδιά να συνεχίζουν την κατάληψη. Συνολικά 7 παιδιά στο σχολείο είχαν ξεκινήσει κατάληψη από την Δευτέρα 22 Ιανουαρίου και παρά τις συνεχείς διαβουλεύσεις με τους καθηγητές τους δεν την σταμάτησαν ούτε την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου.

Η Διευθύντρια του σχολείου αφού πρώτα ενημέρωσε και τη Δ/νση Β’ βάθμιας εκπαίδευσης Νομού Ρεθύμνης, κατέθεσε μήνυση για “Διαταραξη οικειακής ειρήνης”, που σημαίνει δηλαδή ότι εμποδίζονταν η λειτουργία της υπηρεσίας του.

Οι μαθητές κλήθηκαν να μεταβούν στην αστυνομία όπως και οι γονείς τους για “παραμέληση εποπτείας ανηλίκου”.

Αφού δόθηκαν οι εξηγήσεις και έλαβε η αστυνομία τα στοιχεία τους, αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

