Θεσσαλονίκη: Περαστικός τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων (εικόνες)

Ο περαστικός, τραυματίστηκε από σοβάδες που έπεσαν από πολυκατοικία. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του.

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν ένας πολίτης τραυματίστηκε από πτώση σοβάδων πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας ενώ περπατούσε στο πεζοδρόμιο επί της οδού Εγνατία, κοντά στη στάση “Καμάρα” του ΟΑΣΘ, με κατεύθυνση δυτικά, τραυματίστηκε από πτώση ενός κομματιού σοβά κακοσυντηρημένης πολυκατοικίας. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός.

Στο σημείο κλήθηκε σταθμός του ΕΚΑΒ, καθώς και περιπολικό της Άμεσης Δράσης. Το σημείο, καθώς και η στάση του ΟΑΣΘ, αποκλείστηκε, προκειμένου να μην υπάρξει άλλο ατύχημα.

