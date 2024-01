Φλώρινα

Φλώρινα: Κυνηγός τραυματίστηκε σοβαρά από πυροβολισμό

Πώς συνέβη το ατύχημα στην Φλώρινα που οδήγησε τον άνδρα που είχε βγει με τον πατέρα του και φίλους για κυνήγι στο νοσοκομείο.

Ένας 43χρονος, τραυματίστηκε σοβαρά στο κυνήγι στην περιοχή της Φλώρινας. Ο άνδρας, μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένος στο Γενικό Νοσοκομείο μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε κατά τη διάρκεια κυνηγιού.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 43χρονος είχε πάει για κυνήγι μαζί με τον πατέρα του και άλλους κυνηγούς σε ορεινή περιοχή της Φλώρινας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ήταν ο πατέρας του που τον πυροβόλησε ή κάποιος άλλος από τους κυνηγούς που ήταν στην παρέα.

