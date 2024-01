Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι: αγνοείται άνδρας που πήγε για ψάρεμα στον Αχελώο

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση των Αρχών για τον εντοπισμό άνδρα που αγνοείται στο Μεσολόγγι.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές για άνδρα που αγνοείται στο Μεσολόγγι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι μια παρέα με καταγωγή από Νεπάλ ήταν για βόλτα στις όχθες του Αχελώου και ψάρευαν. Ένας άνδρας όπως καταθέτει στην ΕΛΑΣ η συζυγός του, έκανε βουτιά και παρασύρθηκε από τα νερά. Ένας άλλος μάρτυρας λέει ότι τον είδε να κουνάει τα χέρια μέσα στο νερό.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό του αγνοούμενου, επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα και μεταβαίνει η ομάδα ΣμηΕΑ (drones) της Δυτικής Ελλάδας καθώς και η ομάδα ορμητικών νερών της 6ης ΕΜΑΚ ως συνδρομή της ΕΛΑΣ.

Χωρίς αποτέλεσμα ολοκληρώθηκαν απόψε οι έρευνες της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας στον ποταμό Αχελώο, στην περιοχή του Μεσολογγίου, για τον εντοπισμό ενός 28χρονου υπηκόου Νεπάλ, ο οποίος αγνοείται.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι έρευνες θα συνεχιστούν αύριο το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί ο υπεύθυνος του φράγματος της περιοχής, ώστε να σταματήσει η ροή του νερού, προκειμένου να πέσει η στάθμη του.

