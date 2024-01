Μαγνησία

Σκιάθος – Καταγγελία: Ούρλιαζε στη σύντροφό του “Θα σε σκοτώσω” (βίντεο)

Σύμφωνα με την καταγγελία ο άνδρας, της ασκούσε ισχυρή ψυχολογική βία μπροστά στο παιδί τους.

Σε απειλές και πολύμορφή βία κατά της συντρόφου του φέρεται να προχώρησε νεαρός άνδρας στη Σκιάθο, με τον νεαρό άντρα να καταλήγει να «ταμπουρώνεται» στο σπίτι για να μην συλληφθεί. Όπως μετέδωσε στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Γιώργος Γρηγοριάδης, το επεισόδιο καταγράφηκε την Κυριακή και ξεκίνησε με το ζευγάρι να καυγαδίζει έντονα στο σπίτι.

Σύμφωνα με την καταγγελία η οποία ακολούθησε, ο σύντροφος εξύβρισε και απείλησε την νεαρή μητέρα. «Θα τα σπάσω όλα, θα σε σκοτώσω» φέρεται να της φώναζε, και να απειλούσε να χειροδικήσει. Η σύζυγος κρατώντας στα χέρια το μωρό τους κάλεσε την αστυνομία, αλλά ο φερόμενος «νταής» αρνήθηκε να βγει από το σπίτι. Προτεραιότητα για τους αστυνομικούς ήταν να βγουν ασφαλείς από το σπίτι το παιδί και η μητέρα, και στήθηκε μια ολόκληρη επιχείρηση γιατί οι αστυνομικοί δεν γνώριζαν σε ποια ψυχική κατάσταση βρισκόταν ο άντρας.

Με δικαστικό λειτουργό έγινε η επέμβαση στο σπίτι και η σύλληψη. Ο άντρας μεταφέρθηκε την Κυριακή στον Βόλο με αρχικό σκοπό να δικαστεί στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα, αλλά η δίκη αναβλήθηκε γιατί λόγω απαγορευτικού απόπλου, δεν μπόρεσαν να μεταβούν από το νησί στον Βόλο, η μητέρα και οι αστυνομικοί που είναι μάρτυρες στην υπόθεση.

