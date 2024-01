Εύβοια

Εύβοια: Νταλίκα ντελαπάρισε στο “χείλος” του γκρεμού (εικόνες)

Η νταλίκα κρεμόταν για ώρες στο "χείλος" του γκρεμού. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού.

Ένα τρομακτικό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 30, Ιανουαρίου στην Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες μία νταλίκα ντελαπάρισε από τον ισχυρό αέρα στο σημείο «Σύνορο» στο δρόμο προς Κάρυστο, με αποτέλεσμα να βγει εκτός του οδοστρώματος και να κρεμαστεί κυριολεκτικά στην προστατευτική μπάρα.

Ο οδηγός της νταλίκας πρόλαβε και βγήκε από το βαρύ όχημα το οποίο κρεμόταν στο γκρεμό και είναι καλά στην υγεία του.

Η νταλίκα είχε προορισμό την Κάρυστο με σκοπό να φορτώσει τοπικά προϊόντα.

Στο σημείο βρίσκεται η αστυνομία και αναμένει γερανό για να πάρει την νταλίκα πάνω από τις προστατευτικές μπάρες.

