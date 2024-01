Χανιά

Χανιά - Τροχαίο: Μετωπική σύγκρουση με δύο νεκρούς (εικόνες)

Σε ποιο ακριβώς σημείο συγκρούστηκαν τα δύο οχήματα. Πώς έγινε το θανατηφόρο τροχαίο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 19.00 της Τετάρτης στην Εθνική οδό Χανίων– Κισσάμου στην Κρήτη, στο ύψος του Κόμβου Ταυρωνίτη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς και έναν βαρύτατα τραυματία. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μετωπικά μεταξύ τους, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Κρήτης creta24.gr , από την σύγκρουση νεκροί ανασύρθηκαν ένας άνδρας και μία γυναίκα περίπου 60 ετών, επιβαίνοντες του ενός αυτοκινήτου, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά ένας 19χρονος φαντάρος, οδηγός του άλλου οχήματος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων. Στο σημείο έσπευσε και η Πυροσβεστική προκειμένου να απεγκλωβίσει τους επιβαίνοντες ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας του ΒΟΑΚ Χανίων.

