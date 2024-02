Αρτα

Καταγγελία - Bullying: Έφηβος απειλούσε ανήλικους με σιδηρογροθια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιες ποινικές κατηγορίες αντιμετωπίζει ο συλληφθείς. Ποια η μεταχείριση των γονέων του από τις Αρχές.

-

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησαν αστυνομικοί στην Άρτα το βράδυ του Σαββάτου 3/2, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για απειλή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της Ηπείρου epiruspost.gr η σύλληψη πραγματοποιήθηκε ύστερα από καταγγελία που διατυπώθηκε σε βάρος του από άλλο ανήλικο για απειλές που είχε εκφράσει σε βάρος του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την προηγούμενη ημέρα Παρασκευή 2/2, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε μία σιδερογροθιά.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι γονείς του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Άρτας.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδομα θέρμανσης με ρεύμα: Πότε λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων

Ινδικός Ωκεανός: Ανησυχία για τις πειρατικές επιθέσεις σε πλοία

Βεγορίτιδα: Νεκρός εντοπίστηκε ο αγνοούμενος ψαράς