Μεταμόρφωση: Σύλληψη 13χρονου για την επίθεση με σιδερογροθιά

Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και ένας 14χρονος. Συνελήφθη και η μητέρα του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Ένας 13χρονος συνελήφθη, ενώ ένας ακόμα 14χρονος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται ως μέλη ομάδας περίπου 10 ανηλίκων, οι οποίοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν 17χρονο, κάνοντας χρήση και σιδερογροθιάς, βραδινές ώρες της 5-7-2022 στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

Ο 13χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αστυνομικούς της Ομάδα ΔΙΑΣ, κατηγορούμενος για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ για το ίδιο αδίκημα κατηγορείται και ο 14χρονος που αναζητείται.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, βραδινές ώρες της 5-7-2022 στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, ομάδα ανηλίκων προσέγγισε τον 17χρονο, με τον οποίο γνωρίζονταν και φέρεται ότι είχαν διαφορές και με χρήση σιδερογροθιάς και άσκηση σωματικής βίας, τον τραυμάτισαν στο κεφάλι και στο σώμα. Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Συνελήφθη επίσης, η μητέρα του 13χρονου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

