Κατάληψη - Δημοκρίτειο: αστυνομική επιχείρηση στη Νομική (εικόνες)

Η παρέμβαση της αστυνομίας οι προσαγωγές και η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Με την επέμβαση της Ελληνικής Αστυνομίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στην Κομοτηνή, έληψε η προσπάθεια κατάληψης του τμήματος της νομικής, με τις δυνάμεις να έχουν προχωρήσει στην προσαγωγή 18 φοιτητών.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, για την απομάκρυνση ομάδας ατόμων που εισέβαλε σε αυτό τις πρωινές ώρες σήμερα

Ειδικότερα, ομάδα νεαρών ατόμων επιχείρησε να καταλάβει το κτήριο της Νομικής Σχολής παρεμποδίζοντας τους υπαλλήλους να προσέλθουν στην εργασία τους και περίπου 400 φοιτητές να προσέλθουν για γραπτή εξέταση, με αποτέλεσμα οι πρυτανικές Αρχές να ζητήσουν τη συνδρομή της Αστυνομίας.

Με άμεση και συντονισμένη επιχείρηση αστυνομικών από Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η απομάκρυνση των ατόμων. Στη διάρκεια της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 18 προσαγωγές και ο χώρος αποδόθηκε στις Πρυτανικές Αρχές.

Προανάκριση διενεργεί το Τ.Α Κομοτηνής".

