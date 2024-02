Λέσβος

Λέσβος: Συνελήφθη Ρώσος διακινητής μεταναστών

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο συλληφθείς. Πώς προκύπτουν οι υποψίες του Λιμενικού Σώματος ότι εκείνος ηγείτο της διακίνησης.

Πολίτης Ρωσίας συνελήφθη από αστυνομικούς την Κυριακή στη Μυτιλήνη, κατηγορούμενος για διευκόλυνση παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα στην ελληνική επικράτεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.

Ειδικότερα, κατά την προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, ο συλληφθείς την Κυριακή το πρωί, επιβαίνοντας ως χειριστής σε βάρκα, η οποία απέπλευσε από τα τουρκικά παράλια με ακόμη 18 υπηκόους τρίτων χωρών κυρίως Αφρικανούς, διευκόλυνε την παράνομη μεταφορά τους στη Λέσβο.

