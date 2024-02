Αιτωλοακαρνανία

Μεσολόγγι – ομαδικός βιασμός: Η καταγγελία της 16χρονης

Δυο συλλήψεις ακολούθησαν την καταγγελία της κοπέλας η οποία μετέβη με την μητέρα της στο Α.Τ.

Σε μία πολύ σοβαρή καταγγελία προχώρησε μία 16χρονη στο Μεσολόγγι, η οποία και προσέφυγε στις Αρχές, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα βιασμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews.gr η ανήλικη κατήγγειλε δύο άντρες, ηλικίας 17 και 20 ετών. Φέρεται να φιλοξενούσε τον πρώτο στην οικία της από προχθές (4/2) βράδυ, ενώ ο έτερος βρέθηκε σε αυτή χθες (5/2) το πρωί.

Αμφότεροι, σύμφωνα με όσα η νεαρή κατήγγειλε, τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, πριν μεταβεί στο σχολείο της, την θώπευσαν σε απόκρυφα σημεία. Η ίδια λίγο αργότερα κατήγγειλε το περιστατικό στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα, συνοδεία της μητέρας της.

Οι δύο νεαροί συνελήφθησαν. Σε βάρος του 17χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό ενώ σε βάρος του 20χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Και οι δύο κατηγορούνται για διατάραξη οικιακής ειρήνης, καθότι για αρκετή ώρα μετά το συμβάν φέρονται να μην αποχωρούσαν από το σπίτι της ανήλικης.

