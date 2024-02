Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλικό: Πτώση σοβάδων σε σχολείο – Τραυματίστηκε μαθητής

Πώς συνέβη το περιστατικό. Σκεπτικοί μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί σχετικά με την καταλληλότητα του κτηρίου.

Τους σοβάδες του ταβανιού στο κεφάλι τους… “υποδέχθηκαν” οι μαθητές την Τρίτη σε γυμνάσιο του Αιτωλικού Αιτωλοακαρνανίας, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός από τα παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας magnesianews.gr , το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Τρίτης με τον 14χρονο να τραυματίζεται στο κεφάλι και το σώμα του από τους σοβάδες που ξεκόλλησαν από το ταβάνι της σχολικής αίθουσας.

Το αγόρι πήγε, μάλιστα, στο νοσοκομείο Μεσολογγίου όπου του χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο πατέρας του νεαρού μαθητή φέρεται να έχει υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου, ενώ την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το Τμήμα Ασφαλείας Αιτωλικού.

