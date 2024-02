Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Μαστροπεία: την “φυλάκισαν” στη Γερμανία και την εξέδιδαν στην Ελλάδα

Ο "Γολγοθάς" μίας γυναίκας που έπεσε θύμα κυκλώματος μαστροπείας. Εγκέφαλος της οργάνωσης έγκλειστος σε φυλακές της Ελλάδας.

Ένα μαρτύριο βίωνε μία 46χρονη Γερμανίδα θυμα κυκλώματος μαστροπείας, η οποία αφού παρέμεινε "φυλακισμένη" για ένα μήνα σε σπίτι Ελλήνων στη Γερμανία, ταξίδεψε με συνεργό τους στην Ελλάδα, όπου αναγκαζόταν να προσφέρει ερωτικές υπηρεσίες σε οίκους ανοχής στην Αθήνα και σε περιοχές της Θεσσαλίας, παραδίδοντας το σύνολο των εσόδων της. Αφού κατάφερε να ξεφύγει από την κατάσταση που βίωνε απευθύνθηκε τον περασμένο Ιούνιο στις αστυνομικές αρχές.

Κατόπιν έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία των εμπλεκόμενων προσώπων.

Πρόκειται για συνολικά οκτώ άτομα (ημεδαποί, άνδρες και γυναίκες), με τη δικογραφία να αποδίδει πρωταγωνιστικό ρόλο σε άνδρα, 41 ετών, έγκλειστο ήδη στις ελληνικές φυλακές, για παλιότερη υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, πάλι σε βάρος της 46χρονης. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συγγενικά πρόσωπα του 41χρονου, ο οποίος φέρεται να δρούσε μέσα από τις φυλακές.

Ο «εφιάλτης» της γυναίκας ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2020, όταν επιστρέφοντας από την Ελλάδα στη Γερμανία, ο 41 ετών έγκλειστος ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της και με απειλές την ανάγκασε να μεταβεί στο σπίτι συγγενικών της προσώπων σε περιοχή της Γερμανίας. Εκεί, κρατήθηκε παρά τη θέλησή της για ένα μήνα, φρουρούμενη διαρκώς, πριν μεταφερθεί αεροπορικώς στην Αθήνα, όπου παραδόθηκε σε συνεργό τους που - όπως κατήγγειλε η ίδια - την βίαζε και την ανάγκαζε καθημερινά να συνευρίσκεται με πελάτες σε οίκους ανοχής. Τα έσοδα από τις ερωτικές υπηρεσίες τα διαχειριζόταν συγγενικά πρόσωπα του 41χρονου.

Κατά την ίδια δικογραφία, στις αρχές του 2021, η παθούσα μεταφέρθηκε σε περιοχή της Θεσσαλίας, όπου αναγκαζόταν με απειλές και χρήση βίας να πραγματοποιεί ερωτικά ραντεβού - μέσω διαδικτυακών αγγελιών - σε διάφορα διαμερίσματα στην ευρύτερη περιοχή. Επιπλέον, μέλος της εγκληματικής ομάδας της είχε αποσπάσει το κινητό τηλέφωνο και προσποιούμενος ότι επρόκειτο για την παθούσα ζητούσε και έπαιρνε διάφορα χρηματικά ποσά από φιλικό της πρόσωπο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των οκτώ εμπλεκόμενων προσώπων, κατά περίπτωση, για εμπορία ανθρώπων, βιασμό και απάτη, διαβιβάζεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

