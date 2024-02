Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: Έκλεψαν αλεξικέραυνο και κάγκελα από σχολείο

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στην επιχείρηση επεξεργασίας μετάλλων, που διατηρεί ο ένας από τους δράστες που συνελήφθησαν.

Εξιχνιάστηκε, από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου, υπόθεση κλοπής σε σχολική μονάδα του νησιού και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο Ελλήνων, ηλικίας 32 και 39 ετών, για το αντίστοιχο αδίκημα.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την έρευνα των αστυνομικών ο 32χρονος, βραδινές ώρες της Κυριακής (04.02.2024) έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (05.02.2024), αφαίρεσε από σχολική μονάδα του νησιού μεταλλικά αντικείμενα (κάγκελα αλουμινίου και τμήμα από αλεξικέραυνο), αξίας 500 ευρώ περίπου, τα οποία βρέθηκαν στην επιχείρηση επεξεργασίας μετάλλων, που διατηρεί ο 39χρονος και κατασχέθηκαν.

Η προανάκριση πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου και η δικογραφία που σχηματίστηκε θα διαβιβαστεί στον κ Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

