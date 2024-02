Ζάκυνθος

Ζάκυνθος: 5 ανήλικοι επιτέθηκαν σε μαθητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι βρέθηκε στην κατοχή των ανηλίκων. Γιατί συνελήφθησαν και οι γονείς τους.

-

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο με έναν 15χρονο να δέχεται επίθεση από πέντε άτομα έξω από σχολείο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, πέντε ανήλικοι, ηλικίας από 15 έως 17 ετών, χτύπησαν στο πρόσωπο έναν 15χρονο, με το θύμα να υποβάλλει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα σε βάρος τους για σωματικές βλάβες, συνοδευόμενος από τη μητέρα του.

Οι πέντε κατηγορούμενοι προσήχθησαν και συνελήφθησαν από τρις Αρχές, ενώ επιπλέον, συνελήφθησαν οι γονείς τους, τέσσερις υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας από 40 έως 46 ετών όπως επίσης και ένας 51χρονος Έλληνας για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί πως στην κατοχή ενός από τους συλληφθέντες ανηλίκους βρέθηκε και μικρή ποσότητα ινδικής κάνναβης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΟΑΣΘ: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Παιανία: Ένοπλη συμπλοκή με αστυνομικούς - Αναζητείται ο δράστης (βίντεο)

Μπάιντεν: Έκτακτο διάγγελμα για την... μνήμη του