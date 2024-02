Δωδεκανήσα

Φωτιά στην Ρόδο - Παππάς: Βραβείο για την εκκένωση δια θαλάσσης (βίντεο)

Τι ανέφερε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Γιάννης Παππάς στο "Στούντιο με Θέα" για τις δραματικές ώρες της διάσωσης ανθρώπινων ζωών.

Για τη βράβευση όλων των ατόμων και φορέων οι οποίοι συμμετείχαν στην διά θαλάσσης εκκένωση της νότιας Ρόδου λόγω μεγάλης πυρκαγιάς τον Ιούλιο 2023, μίλησε το Σάββα απευθείας από τη Ρόδο το ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, στη Φαίη Μαυραγάνη και την εκπομπή «Στούντιο με θέα».

Ο κ. Παππάς ανέφερε ότι ήταν αναγκαία η εκκένωση πολλών περιοχών, για το λόγο αυτό εκτός από τα σκάφη του λιμενικού σώματος, επιτάχθηκαν και περίπου 62 ιδιωτικά σκάφη, τα οποία συνολικά μετέφεραν με ασφάλεια 3.700 ανθρώπους.

Ο υφυπουργός ευχαρίστησε εξάλλου θερμά τους ιδιώτες εθελοντές κυβερνήτες σκαφών και πλοιοκτήτες, τα στελέχη του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού, της Α΄ Διεύθυνσης Αστυνομίας Δωδεκανήσου, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ρόδου, του Λ.Σ. – ΕΛ- ΑΚΤ, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τον Δήμο Ρόδου, και άλλους, μεμονωμένους εθελοντές.

«Γίναμε όλοι οι ροδίτες μια γροθιά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παππάς και πρόσθεσε: «Ήταν ιδιαίτερα συγκινητικό που καταφέραμε να απομακρύνουμε πειθαρχημένα και με ασφάλεια τόσους ανθρώπους, θα είμαι πάντα υπερήφανος για εκείνες τις στιγμές και θα τις θυμόμαστε για να μας διδάσκουν το θαύμα της ανθρώπινης αλληλεγγύης».

