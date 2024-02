Δωδεκανήσα

Ρόδος: Ακέφαλο πτώμα στη θάλασσα, εντοπίστηκε από ψαρά

Πότε θα γίνει η νεκροψία για τη διερεύνηση των αιτίων θανάτου. Ποια σενάρια εξετάζει το Λιμενικό Σώμα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Ρόδου το μεσημέρι του Σαββάτου 10 Φεβρουαρίου, όταν ένας ψαράς εντόπισε μια ακέφαλη σορό σε προχωρημένη σήψη στη θάλασσα.

Ειδικότερα, η σορός εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή των Πεύκων, με το Λιμενικό να σπεύδει στο σημείο προκειμένου να την περισυλλέξει.

Στη συνέχεια, όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νησιού dimokratiki.gr, οι Αρχές θα διενεργήσουν νεκροψία - νεκροτομή για τα αίτια του θανάτου του και για την ταυτοποίησή του.

