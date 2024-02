Φλώρινα

Βουλγαρία: Έμπειρος σκιέρ ο 36χρονος από την Φλώρινα που σκοτώθηκε από χιονοστιβάδα (εικόνες)

Πώς το ταξίδι για σκι κατέληξε σε τραγωδία για τον νεαρό άνδρα από τη Φλώρινα.

Νεκρός εντοπίστηκε αργά το απόγευμα της Δευτέρας ο 36χρονος Κωνσταντίνος Μομτσής από τη Φλώρινα, ο οποίος καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα στην Βουλγαρία.

Ο 36χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του makthes.gr ήταν λάτρης της ορειβασίας και των χειμερινών σπορ και ταξίδευε τακτικά σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως έκανε πρόσφατα και με τρεις φίλους του στο Μπόροβιτς της γειτονικής Βουλγαρίας.

Ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του στην πίστα Markujik 3 στη Βουλγαρία, που είχε κλείσει λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών. Το θύμα και άλλοι τρεις φίλοι του κατέβηκαν το πιο απότομο μέρος της πλαγιάς στο Μπόροβιτς με αποτέλεσμα να θαφτούν από τη χιονοστιβάδα.

Οι τρεις απεγκλωβίστηκαν με δικές τους δυνάμεις, αλλά ο 36χρονος εντοπίστηκε νεκρός από τους διασώστες. Η χιονοστιβάδα εκτιμάται ότι είχε μήκος περίπου 150 μέτρα και πλάτος σχεδόν 30 μέτρα.

Όπως αναφέρουν βουλγαρικά ΜΜΕ το μοιραίο λάθος που έκαναν οι Έλληνες σκιέρβρίσκονταν εκτός πίστας του χιονοδρομικού κέντρου και δεν είχαν μαζί τους τον ειδικό πομποδέκτη για τις χιονοστιβάδες, που είναι υποχρεωτικός στην περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να βγει εκτός πίστας.

Πηγή εικόνων: Facebook / Momtsis Konstantinos

