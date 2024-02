Λάρισα

Λάρισα: Τροχαίο με νταλίκα που εξετράπη της πορείας της (εικόνες)

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ο οδηγός της νταλίκας.

Τροχαίο ατύχημα με εκτροπή νταλίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον κόμβο της Γυρτώνης, από το οποίο τραυματίστηκε ο οδηγός, ενώ χρειάστηκε η μεταφορά του στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τις πληροφορίες του onlarissa.gr το περιστατικό συνέβη στο ύψος των πλευρικών διοδίων Γυρτώνης στο ρεύμα προς Αθήνα, λίγο μετά τις 2:30 το μεσημέρι όταν, για άγνωστη ως στιγμής αιτία, η νταλίκα εξετράπη της πορείας της.

Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της πυροσβεστικής, όμως δεν χρειάστηκε καμία ενέργεια απεγκλωβισμού, καθώς ο οδηγός είχε καταφέρει να βγει μόνος του από το όχημα πριν αυτά φτάσουν στο σημείο.

Μετέβη ακόμα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας με θλαστικά τραύματα κεφαλής, ενώ η Αστυνομία διερευνά τα ακριβή αίτια του συμβάντος.

