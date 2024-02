Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα

Μετά τη ''βουτια'' του αυτοκινήτου στη θάλασσα, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας από τη θαλάσσια περιοχή της Επανομής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μετά από «βουτιά» Ι.Χ. αυτοκινήτου στα νερά

Το όχημα έπεσε το μεσημέρι στη θάλασσα και άμεσα στήθηκε επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα για να διαπιστωθεί εάν υπήρχε μέσα κάποιος επιβάτης. Στο σημείο βρέθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος με όχημα, περιπολικό σκάφος, ενώ επιχείρησε και ιδιώτης δύτης.

Από τα νερά ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας -αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων- ο οποίος άμεσα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.





