Ηράκλειο

Ηράκλειο - Αεροδρόμιο: Πότε “κλείνει” το “Νίκος Καζαντζάκης”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσες ημέρες και για ποιους λόγους αποφασίστηκε η αναστολή λειτουργίας του αεροδρομίου. του Ηρακλείου.

-

Αναστολή πτήσεων για 6 ημέρες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» λόγω εργασιών απόφασισε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Οι εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το Σάββατο 24 Φεβρουαρίο, όταν και θα ξεκινήσουν πάλι οι πτήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας:

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α/ Η.A.S.P.-Hellenic Aviation Service Provider) υπενθυμίζει στο επιβατικό κοινό την 6ήμερη αναστολή πτήσεων, (από 19/2 έως 24/2), στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», λόγω εργασιών αναβάθμισης των διαδρόμων.

Για τα τεχνικά έργα υποδομών των διαδρόμων στο αεροδρόμιο, έχει εκδοθεί αεροπορική οδηγία (ΝΟΤΑΜ) με το χρονοδιάγραμμα αναστολής των προγραμματισμένων πτήσεων.

Ειδικότερα, η notam που θα ισχύσει από την Δευτέρα 19 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 10:30 το πρωί, έως το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00 το μεσημέρι, προβλέπει ότι και οι δυο διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης στο Διεθνή Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα αναγκαία τεχνικά έργα για την συντήρηση του οδοστρώματος. Από την ΝΟΤΑΜ εξαιρούνται οι πτήσεις για αεροδιακομιδές ασθενών οι οποίες θα γίνονται κανονικά, εφόσον απαιτηθεί, μόνο από ελικόπτερα.

Ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων υποδομών στο «Νίκος Καζαντζάκης» βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και άμεση προτεραιότητα

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο έπεσε στη θάλασσα – νεκρός ο οδηγός

Τραμπ: Πρόστιμο εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων για οικονομική απάτη

Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο