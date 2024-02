Χαλκιδική

Αγρότες - Χαλκιδική: Κλειστή επ' αόριστον η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Μουδανιών (εικόνες)

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Χαλκιδικής, που προχώρησαν σε αποκλεισμό της Εθνικής Οδού.

Κλειστή είναι η Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, από τους αγρότες της Χαλκιδικής, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Σήμερα το κλείσιμο του δρόμου θα γίνει συμβολικά για λίγες ώρες, όπως συμβαίνει εδώ και πολλές ημέρες, όμως όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Βαγγέλης Κοκολάκος, ανακοίνωσαν ότι από αύριο ο αποκλεισμός της Εθνικής Οδού θα είναι μόνιμος και επί 24ωρου βάσεως.

Όπως ξεκαθαρίζουν οι αγρότες, αυτή είναι η απάντησή τους στην προτροπή του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, να μην κατεβαίνουν στην Αθήνα με τα τρακτέρ τους, αλλά με οχήματα και λεωφορεία.

Οι αγρότες της Χαλκιδικής σκοπεύουν να παραμείνουν στο σημείο και το Σαββατοκύριακο, ενώ ξεκαθαρίζουν πως θα πάνε στην Αθήνα έστω και με τρακτέρ τους φορτωμένα σε φορτηγά.

