Ελασσόνα - Τροχαίο: Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό (εικόνες)

Ποια η κατάληξη του οδηγού του οχήματος. Πώς εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε στο γκρεμό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο στη νέα εθνική οδό Τυρνάβου – Ελασσόνας όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα ΙΧ αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και βρέθηκε στο γκρεμό σε βάθος αρκετών μέτρων από το δρόμο.

Όπως μετέδωσε η ενημερωτική ιστοσελίδα της Λάρισας onlarissa.gr οδηγός του οχήματος με καταγωγή από χωριό της Ελασσόνας κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του από το όχημα χωρίς να τραυματιστεί.

Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν αστυνομικοί και πυροσβέστες που προσέγγισαν το σημείο για να διαπιστώσουν ότι δεν υπήρχε κάποιο άτομο στο όχημα.

Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Πηγή: onlarissa.gr

