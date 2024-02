Θεσπρωτία

Ηγουμενίτσα - Τροχαίο: προσπάθησε να αποφύγει ζώο και... (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνεβη το τροχαίο ατύχημα. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού του οχήματος.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής (18.02.2024) στην Ηγουμενίτσα.

Έχοντας τις αισθήσεις του βγήκε από το ντελαπαρισμένο αυτοκίνητό του, ο οδηγός στην Ηγουμενίτσα που το απόγευμα της Κυριακής, στην προσπάθειά του να αποφύγει ζώο που βρέθηκε στο οδόστρωμα, έχασε τον έλεγχό του.

Μετά από προσπάθεια και αφού χρειάστηκε να κόψουν τις λαμαρίνες του αυτοκινήτου, οι πυροσβέστες κατάφεραν και τον απεγκλώβισαν και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο ΤΕΠ του νοσοκομείου Φιλιατών για τις πρώτες βοήθειες.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ηγουμενίτσας.

Πηγή: thespro.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική: Ανήλικος διακινούσε γυμνές φωτογραφίες συνομήλικής του

Τρίκαλα: αποκεφάλισε τον πατέρα του με αλυσοπρίονο

Γλυπτά του Παρθενώνα - Βρετανικό Μουσείο: η επίδειξη μόδας και οι αντιδράσεις