Ενδοσχολική βία στον Βόλο: Δύο ανήλικοι στο νοσοκομείο μετά από καβγά

Για «αστείο» λόγο δέχθηκε επίθεση από παιδιά γυμνασίου ένας μαθητής Λυκείου.

Στο Νοσοκομείο του Βόλου κατέληξαν δυο μαθητές μετά από σοβαρό επεισόδιο ενδοσχολικής βίας που σημειώθηκε χθες το πρωί σε σχολικό συγκρότημα της πόλης όπου συστεγάζονται Γυμνάσιο και Λύκειο.

Όπως έγινε γνωστό, μαθητής Γυμνασίου σε ένα από τα διαλείμματα μεταξύ των μαθημάτων παραβίασε τις καθορισμένες ζώνες στο προαύλιο του σχολείου και πέρασε στη ζώνη για τα παιδιά του Λυκείου. Μαθητής του Λυκείου που τον είδε, του ζήτησε να απομακρυνθεί και ενημέρωσε τον υποδιευθυντή. Η αντίδραση αυτή ήταν που πυροδότησε το σκηνικό έντασης.

Ο μαθητής Γυμνασίου φέρεται να ειδοποίησε δυο εξωσχολικούς φίλους του οι οποίοι πήγαν στο σχολείο και κατάφεραν να μπουν στο προαύλιο για να ζητήσουν εξηγήσεις από τον μαθητή Λυκείου που “κάρφωσε” τον φίλο τους. Οι εξωσχολικοί τον χτύπησαν στο κεφάλι, ενώ χτυπήθηκε στο μάτι και ένας ακόμη μαθητής, που προσπάθησε να τους απομακρύνει. Στο σχολείο κλήθηκε ασθενοφόρο για τη μεταφορά των δυο μαθητών στο Νοσοκομείο, όπως επίσης και η αστυνομία.

Στο μεταξύ, για το περιστατικό ενημερώθηκε και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ. Σωκράτης Σαβελίδης, ο οποίος ζήτησε από τους διευθυντές των δυο συστεγαζόμενων σχολείων να κινηθούν νομικά κατά παντός υπευθύνου, ενώ διέταξε και τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τυχόν παραλείψεις.

“Έχουν κινηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού, ενώ έχει ενημερωθεί και το υπουργείο παιδείας”, δήλωσε ο κ. Σαβελίδης. ‘Ηδη, κατέθεσαν στην αστυνομία οι διευθυντές των σχολείων, ενώ θα κληθούν και οι γονείς των μαθητών που τραυματίστηκαν.

