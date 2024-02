Αιτωλοακαρνανία

Αιτωλοακαρνανία: Οι αγρότες απέκλεισαν την Ιόνια οδό (εικόνες)

Ποια τα αιτήματα και οι λόγοι διαμαρυτρίας τις οποίες επικαλούνται οι αγρότες της περιοχής. Η συνέχεια τη Δευτέρα στο Μεσολόγγι.

Στον συμβολικό αποκλεισμό της Ιονίας Οδού προχώρησαν λίγο μετά τις 12:00 την Κυριακή οι αγρότες από το μπλόκο στο Χαλίκι Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τους επιδιώκουν την επίλυση των βασικών προβλημάτων τους που παραμένουν άλυτα.

Τη Δευτέρα 26.02 οι αγρότες της περιοχής θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας στο Μεσολόγγι.

Από την πλευρά του μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα πως δεν θα σταματήσει να συζητά με τους αγρότες. Ξεκαθάρισε, όμως, ότι «ικανοποιήσαμε όσα περισσότερα από τα αιτήματα των αγροτών μπορούσαμε», τονίζοντας για ακόμη μία φορά πως η κυβέρνηση εξάντλησε τα δημοσιονομικά περιθώρια.

