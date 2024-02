Λασιθίου

Κρήτη: Διέρρηξαν σπίτι και πήραν μόνο το λάδι από την αποθήκη

Οι δράστες δεν πρόλαβαν να χαρούν για πολύ την λεία τους, καθώς εντοπίστηκαν από την Αστυνομία και συνελήφθησαν.

Άλλο ένα περιστατικό κλοπής ελαιόλαδου καταγράφηκε στην Κρήτη, και συγκεκριμένα σε χωριό του Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. δύο άνδρες, αφού διέρρηξαν οικία πήραν τα κλειδιά αποθήκης, όπου οι ιδιοκτήτες είχαν το ελαιόλαδό τους, σύμφωνα με το flashnews.gr.

Οι δράστες έκλεψαν 524 λίτρα ελαιολάδου και εξαφανίστηκαν. Ακολούθησε καταγγελία στις αστυνομικές αρχές και μετά από έρευνες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αγίου Νικολάου, ταυτοποιήθηκαν οι δύο άντρες ως οι δράστες της κλοπής.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη.

