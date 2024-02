Αχαΐα

Αίγιο: Δέκα άτομα τον “έσπασαν” στο ξύλο…για τα μάτια μιας γυναίκας

Το 21χρονο θύμα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε έξω από νυχτερινό κέντρο.

Άσχημη τροπή έλαβε η νυχτερινή έξοδος σε κέντρο διασκέδασης για έναν 21χρονο στην πόλη του Αιγίου, ο οποίος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα δέκα ατόμων, ανάμεσά τους και μια 25χρονη.

Το Σάββατο το βράδυ, ο νεαρός μαζί με την παρέα του πήγαν σε νυχτερινό μαγαζί που φιλοξενούσε γνωστό λαϊκοδημοτικό τραγουδιστή, περίπου στις 4 τα ξημερώματα αποχώρησε μόνος από το κέντρο και σε καμία περίπτωση δεν περίμενε αυτό που θα ακολουθούσε

Λίγα μέτρα από την έξοδο του καταστήματος, σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, τον προσέγγισαν με άγριες διαθέσεις εννέα άτομα νεαρής ηλικίας και μια κοπέλα. Οι άνδρες της παρέας, ισχυριζόμενοι πως ο 21χρονος την «έπεσε» στη φίλη τους, του ζήτησαν τον λόγο και κουβέντα στην κουβέντα τα αίματα άναψαν. Αποτέλεσμα να του επιτεθούν χτυπώντας τον με ιδιαίτερη αγριότητα, προκαλώντας του τραύματα στο πρόσωπο και στο σώμα. Μάλιστα, όπως μετέφεραν πηγές στην «Πελοπόννησο», η νεαρή για τα μάτια της οποίας φαίνεται πως προκλήθηκε το σοβαρό επεισόδιο, συμμετείχε και εκείνη στην επίθεση, χτυπώντας τον 21χρονο με την τσάντα της.

Μετά την απρόκλητη, όπως υποστηρίζει το θύμα επίθεση, οι δράστες τράπηκαν σε φυγή, με τον ίδιο να μεταφέρεται στο Νοσοκομείο Αιγίου, όπου και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε. Ακολούθως, το πρωί της Κυριακής μετέβη στο ΑΤ Αιγιαλείας και υπέβαλε μήνυση σε βάρος των δραστών, το όνομα και το επίθετο δύο εκ των οποίων τυγχάνει να γνωρίζει.

Αξιοποιώντας τα δεδομένα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ταυτοποίησή τους και χθες Δευτέρα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν. Ο ένας εντοπίστηκε κοντά στο σπίτι του, οδηγώντας το αυτοκίνητό του, και ο δεύτερος στον χώρο εργασίας του.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα. Οι κατηγορούμενοι που δεν φαίνεται ν’ αρνούνται την εμπλοκή τους στον ξυλοδαρμό, υποστηρίζουν πως το θύμα τούς εξύβρισε, στάση που όπως φάνηκε «πυροδότησε» την ήδη τεταμένη κατάσταση.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων δραστών συνεχίζονται, με τους συλληφθέντες, κατά πληροφορίες, να τηρούν σιγή ιχθύος σχετικά με την ταυτότητα των φίλων τους.

