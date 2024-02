Τρίκαλα

Τέμπη - Πλακιάς στον ΑΝΤ1: Δικαιοσύνη είναι γυρίσουν ζωντανά τα παιδιά μας, γίνεται αυτό; (βίντεο)

Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, μαζί με την κόρη του αδελφού και πρώτη εξαδέλφη τους, μίλησε στον ΑΝΤ1 για το δυστύχημα, τις ευθύνες και τον θρήνο της οικογένειας τους.

-

Συγκλονίζει μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου ο Νίκος Πλακιάς, που έχασε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών τα δίδυμα κορίτσια του και την κόρη του αδελφού του, που συνταξίδευαν με την μοιραία αμαξοστοιχία.

«Δικαιοσύνη θα είναι για μας να πάμε σπίτι και να βρούμε τα παιδιά μας και να συνεχίσουμε την ζωή μας Δεν είναι ζωή αυτή που ζούμε, είναι η η ζωή μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2023 και μετά τις 28 Φεβρουαρίου. Τα παιδιά είχαν γονείς και θα κάνουμε οτιδήποτε για να δικαιωθεί η μνήμη τους», είπε ο χαροκαμένος πατέρας.

Όπως τόνισε, αναφορικά με την διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας, «γίνονται κινήσεις το τελευταίο διάστημα και δεν μπορούμε παρά να είμαστε ικανοποιημένοι σε αυτό το χρονικό σημείο και από τον ειδικό εφέτη ανακριτή της Λάρισας και από τον Άρειο Πάγο που ζητά διερεύνηση όλων των καταγγελιών».

Ερωτηθείς από τον Νίκο Χατζηνικολάου εάν εκπρόσωποι των εταιρειών που σχετίζονται με το δυστύχημα έχουν προσεγγίσει τους συγγενείς των θυμάτων, ο κ. Πλακιάς απάντησε «Ποιος από τις εταιρείες να μας πλησιάσει; Αυτοί είναι αντίπαλοι μας στα δικαστήρια, κανείς δεν μας έχει πλησιάσει», ενώ σε ότι αφορά τον πολιτικό κόσμο είπε «Χορτάσαμε συγγνώμες και πολιτικές ευθύνες. Την ανέλαβε την πολιτική ευθύνη και ο Καραμανλής και μετά από έναν μήνα πήγε και έβαλε για βουλευτής. Αυτή είναι η πολιτική ευθύνη;»

«Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μας, βλέποντας και κάνοντας. Ευελπιστούμε ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει το έργο της, τίποτα άλλο. Αλλιώς, θα προσφύγουμε στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη ή όπου αλλού», είπε ο κ. Πλακιάς.

Εμφανώς φορτισμένος, ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που χάθηκαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, είπε «Βρισκόμαστε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμπάκας, εκεί που έφυγαν τα κορίτσια μου πριν από έναν χρόνο», και κληθείς να στείλει ένα μήνυμα στους πολίτες που συμμετείχαν στις σημερινές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα τους κάλεσε «να φωνάξουμε όλοι μαζί, με μια φωνή ότι τα παιδιά έφυγαν τόσο μα τόσο άδικα. Δεν κάνανε τίποτα λάθος τα παιδιά μας, ούτε άρρωστα ήταν ούτε τίποτα. Τα βάλαμε στο ασφαλέστερο μέσο και σε δύο ώρες μας έφεραν τα παιδιά, να πω την λέξη “κομμάτια”». Σας εύχομαι καλή τύχη σε σας και σε όλους, γιατί εμείς δεν είχαμε…».

Παρακοκολουθήστε όσα είπε ο Νίκος Πλακιάς στον ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου από τον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμπάκας, το σημείο όπου αποχαιρέτισε για τελευταία φορά τα παιδιά του πριν μπουν στο τρένο:

