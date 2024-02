Τρίκαλα

Τέμπη - Καλαμπάκα: “Έσπασαν καρδιές” για τα δίδυμα κορίτσια και την εξαδέλφη τους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλόνισε η μητέρα των κοριτσιών λέγοντας, μεταξύ άλλων, «ακόμη περιμένω το “μαμά, έφτασα!”». Πλήθος κόσμου τίμησε την μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας, με κεριά, λουλούδια και μπαλόνια.

-

Όλη η Καλαμπάκα και πολλοί άνθρωποι από τις γύρω περιοχές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα των οικογενειών των αδελφών Πλακιά, που η μία έχασε τα δίδυμα κορίτσια της και η άλλη την πρώτη εξαδέλφη της, στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Το κάλεσμα αφορούσε συγκέντρωση στον σιδηροδρομικό σταθμό της Καλαμπάκας, την ημέρα και την ώρα ακριβώς πριν έναν χρόνο, που αποχαιρέτισαν για τελευταία φορά τα τρία κορίτσια τους πριν ανέβουν στην μοιραία αμαξοστοιχία.

Στις 20:15 της 28ης Φεβρουαρίου συγκεντρώθηκαν στον σιδηροδρομικό σταθμό οι γονείς των τριών κοριτσιών, συγγενείς, φίλοι και απλοί κάτοικοι της περιοχής που έχουν συγκλονιστεί από την τραγωδία που έχει σημαδέψει το πανελλήνιο.

Είναι ακριβώς το λεπτό που τα τρία κορίτσια ανέβηκαν στον συρμό που τα οδήγησε στον θάνατο. Περίπου τρεις ώρες αργότερα άφησαν την τελευταία πνοή τους.

Σήμερα δεν τις ξέχασε κανείς και οι άνθρωποι που συγκεντρώθηκαν στην Καλαμπάκα έστειλαν ακόμη ένα ηχηρό μήνυμα για δικαίωση.

Πολλοί άναψαν κεριά στην μνήμη των κοριτσιών και των υπόλοιπων θυμάτων της τραγωδίας, άλλοι εναπόθεσαν λουλούδια, μπαλόνια είχαν σχηματίσει τα αρχικά των ονομάτων τους, ενώ σε άλλα μπαλόνια είχαν γραφτεί τα ονόματα των κοριτσιών και στην συνέχεια απελευθερώθηκαν στον ουρανό, μαζί με φαναράκια.

Όπως μεταδίδει ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 στην Καλαμπάκα, Βαγγέλης Κοκολάκος, «άδειασαν οι δρόμοι στην Καλαμπάκα. Όλη η πόλη βρέθηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό. Η μητέρα της Αναστασίας συγκλόνισε μιλώντας στους συγκεντρωμένους και έκανε τα μάτια όλων να βουρκώσουν όταν είπε πως «έναν χρόνο μετά ακόμη περιμένω το “μαμά, έφτασα”. Εκεί που και οι πιο δυνατοί λύγισαν ήταν όταν η δασκάλα των κοριτσιών στο δημοτικό σχολείο, διάβασε τα γράμματα της Χρύσας και της Θώμης στα οποία έγραφαν τι θέλουν να γίνουν όταν μεγαλώσουν!».

Συγκλονιστικός ήταν και ο λόγος του πατέρα των δίδυμων κοριτσιών, Νίκος Πλακιάς, ο οποίος νωρίτερα μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου, για τον άδικο χαμό τόσων αθώων επιβατών, τις ενέργειες της Δικαιοσύνης και την συμπαράσταση ανθρώπων από όλη την Ελλάδα στο πένθος τους και στον αγώνα τους για απόδοση δικαιοσύνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κοκκύτης: Έξαρση κρουσμάτων στην Ελλάδα - Πέθανε ένα νεογνό

Ηλίας Λογοθέτης: Πέθανε ο γνωστός ηθοποιός

Καίτη Γκρέυ: Στην Εντατική νοσηλεύεται η δημοφιλής τραγουδίστρια