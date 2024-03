Θεσπρωτία

Θεσπρωτία: Αγροτικό κατέληξε σε φούρνο (εικόνες)

Τροχαίο ατύχημα προκάλεσε ζημιές σε φούρνο και αγροτικό όχημα.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε την Πέμπτη στην περιοχή της Θεσπρωτίας.

Αγροτικό όχημα που κινείτο στον κεντρικό δρόμο του χωριού Νεράιδα «μπήκε» σε φούρνο, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του.

Οι συνθήκες του τροχαίου δεν έχουν διευκρινιστεί, αλλά το πιθανότερο είναι να έγινε λόγω ολισθηρότητας του δρόμου.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός, ενώ ο φούρνος και το αγροτικό υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

